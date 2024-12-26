Москва, 26 декабря, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России призвало граждан не реагировать на провокации украинских спецслужб, призывающих совершать поджоги и подрывы. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Как показывает практика, за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Их сотрудники или пособники, используя в том числе различные методы психологического воздействия, вводят граждан в заблуждение и провоцируют на противоправные действия», — говорится в сообщении, которое передаёт ТАСС.

МВД рекомендует не вступать в контакт с неизвестными по телефону, критически относиться к любой информации от подозрительных собеседников и проверять её достоверность через официальные источники. В случае предложений совершить преступление за вознаграждение или под иным предлогом гражданам следует немедленно прекратить общение и сообщить об этом в правоохранительные органы.

Как передавало ИА Регнум, в России за 10 дней зафиксировали более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов по заданию украинских телефонных мошенников. Они произошли в разных российских регионах, в том числе в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Обманутые россияне поддаются на психологические манипуляции телефонных аферистов и выполняют их «задания», пытаясь вернуть похищенные злоумышленниками деньги. Большая часть пострадавших — пенсионеры и студенты.