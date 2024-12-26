«Единая Россия» провела акцию «Ёлка желаний» в Запорожской области
Мелитополь, 26 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В Запорожской области акция «Ёлка желаний» проходит третий раз. Участие в ней принимают депутаты «Единой России» всех уровней, главы районов и другие представители исполнительной власти.
Губернатор региона Евгений Балицкий снял с ёлки желание 12-летней Алисы. Она мечтает попробовать себя в роли телеведущей. Евгений Балицкий рассказал, что региональное телевидение поможет исполнить мечту девочки.
Секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко сняла два желания детей с «Ёлки желаний» — семилетнего Вадима, который мечтает о караоке-системе, и 13-летнего Даниила, который хочет электросамокат. «С радостью исполню желания наших мелитопольских ребят», — отметила Галина Данильченко.
Кроме того, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Толмачёв снял три шарика, среди которых оказался шарик 12-летнего Коли из Энергодара. Мальчик мечтает посетить парк развлечений «Остров мечты». Как отметил депутат, его желание исполнится на зимних каникулах.
Желания детей из Запорожской области также вытянули главы Ингушетии, Марий Эл, Карелии, губернаторы Пензенской, Кировской и Новгородской областей.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» стартовала в Запорожской области 7 декабря. В ней принимают участие дети от 3 до 17 лет, которые нуждаются в дополнительной поддержке и защите. Среди них дети, которые проживают на новых территориях — в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Единороссы помогают воплощать мечты детей в жизнь, превращая новогодние праздники в дни чудес и исполнения самых заветных желаний.