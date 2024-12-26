Мелитополь, 26 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В Запорожской области акция «Ёлка желаний» проходит третий раз. Участие в ней принимают депутаты «Единой России» всех уровней, главы районов и другие представители исполнительной власти.

ER.ru «Единая Россия» провела акцию «Ёлка желаний» в Запорожской области

Губернатор региона Евгений Балицкий снял с ёлки желание 12-летней Алисы. Она мечтает попробовать себя в роли телеведущей. Евгений Балицкий рассказал, что региональное телевидение поможет исполнить мечту девочки.

ER.ru «Единая Россия» провела акцию «Ёлка желаний» в Запорожской области

Секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко сняла два желания детей с «Ёлки желаний» — семилетнего Вадима, который мечтает о караоке-системе, и 13-летнего Даниила, который хочет электросамокат. «С радостью исполню желания наших мелитопольских ребят», — отметила Галина Данильченко.

ER.ru «Единая Россия» провела акцию «Ёлка желаний» в Запорожской области

Кроме того, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Толмачёв снял три шарика, среди которых оказался шарик 12-летнего Коли из Энергодара. Мальчик мечтает посетить парк развлечений «Остров мечты». Как отметил депутат, его желание исполнится на зимних каникулах.

ER.ru «Единая Россия» провела акцию «Ёлка желаний» в Запорожской области

Желания детей из Запорожской области также вытянули главы Ингушетии, Марий Эл, Карелии, губернаторы Пензенской, Кировской и Новгородской областей.

ER.ru «Единая Россия» провела акцию «Ёлка желаний» в Запорожской области

Всероссийская акция «Ёлка желаний» стартовала в Запорожской области 7 декабря. В ней принимают участие дети от 3 до 17 лет, которые нуждаются в дополнительной поддержке и защите. Среди них дети, которые проживают на новых территориях — в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

ER.ru «Единая Россия» провела акцию «Ёлка желаний» в Запорожской области

Единороссы помогают воплощать мечты детей в жизнь, превращая новогодние праздники в дни чудес и исполнения самых заветных желаний.