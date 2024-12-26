Москва, 26 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Застройщики зачастую допускают множесто нарушений при строительтсве и отделке жилья, так что очень сомнительна жалоба группы «Самолёт» на так называемый «потребительский экстремизм», заявил гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем, председатель технического комитета по стандартизации «Компоненты инженерных климатических систем» ТК 508 Росстандарта Игорь Прудников, корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Накануне «Самолёт» пожаловался в Генпрокуратуру на покупателей недвижимости, которые требует компенсации за некачественное строительство и отделку квартир. В письме генпрокурору РФ Игорю Краснову говорится, что граждане прибегают к помощи юридических фирм и жалобы не всегда обоснованы. Девелопер назвал это потребительским экстремизмом.

«А почему не потребительский терроризм? Или сразу потребительская ОПГ? Почему законное право потребителя на получение качественного и безопасного товара и услуги стали называть «экстремизмом»? Или так называют специалистов, помогающих жильцам выявить и добиться устранения строительного брака и недоделок?» — высказался Прудников.

Гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем напомнил, что профессиональная услуга появляется только там, где она востребована. По словам специалиста, «закон рынка» — спрос рождает предложение.

«Строители зачастую сознательно в погоне за удешевлением стоимости квадратного метра идут на различные нарушения. Так, например, расчет необходимой тепловой мощности радиаторов отопления делается на основе определения теплопотерь, которая в свою очередь зависит и от качества стеновых панелей или иных материалов стен, характеристик окон и так далее»,— рассказал эксперт.

Прудников так же сообщил, что для уменьшения затрат некоторые строители умудряются и стены, и окна закупить совсем не те, которые заложены быть в проекте. Да ещё и радиаторы выбирают подешевле.

«Что в итоге? Жители зимой начинают замерзать, пишут жалобы, в ответ теплоснабжающая организация увеличивает температуру в системе отопления. А так как дешевые радиаторы почти не отдают тепла в пространство квартиры, то обратная температура остается почти такой же, как и подающая»,— пояснил эксперт.

Такие ситуации, как сообщил специалист, неминуемо ведут к авариям на различных участках системы отопления. И часто такие аварии наносят ущерб не только имуществу, но и здоровью и жизни людей. По мнению Прудникова, такая реакция жильцов на некачественные работы, это вовсе не экстремизм, а самая настоящая борьба за жизнь.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объём работ в строительстве с 2020 года ежегодно растёт. Он напомнил, что сейчас по поручению президента страны идёт объёмная работа для достижения национальных целей развития. К 2030 году планируется повысить обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. Для этого необходимо ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилплощади, указал вице-премьер.