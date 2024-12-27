Москва, 27 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Законопроект, конкретизирующий правила поступления в вузы, направлен на то, что бы исключить возможность использования техникумов и колледжей, как обычную лазейку по обходу ЕГЭ, заявил заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ, профессор Александр Цыганов в разговоре с ИА Регнум.

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На сайте Госдумы появилась информация, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, который конкретизирует правила поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, если программа обучения в университете соответствует программе обучения в колледже или техникуме, то ЕГЭ сдавать не надо будет. В случае, если программы не соответствуют, единый экзамен придётся сдавать.

«Это некоторая степень упорядоченности. Она требуется, чтобы техникумы не использовались как лазейка от ЕГЭ. Чтобы техникумы готовили кадры, во-первых, для экономики, для народного хозяйства российского. Во-вторых, чтобы все программы, которые позволяют студентам бесшовным образом, по большому счёту, поступать в вузы, отвечали здравому смыслу»,— объяснил профессор.

Эксперт уточнил, что раньше было довольно размытое понимание, насколько соотносится или не соотносится программа обучения. В вузах должны были рассматривать программу техникума или колледжа и то, насколько предметы соответствуют или не соответствуют профилю бакалавриата или специалитета, которые есть в том или ином вузе.

«Я знаю, что действительно смотрели, насколько идёт совпадение, несовпадение. И каждый раз формально составлялась индивидуальная учебная программа на каждого конкретного абитуриента, в дальнейшем студента. Ведь, по сути дела, речь не шла о том, что выпускники колледжей поступают на второй курс. Хотя бы формально так и говорили. Фактически речь шла о том, что они поступают на индивидуальную программу, которая формируется прям-таки конкретно под них»,— рассказал Цыганов.

По словам профессора, были разные случаи, связанные с лазейкой, позволяющей поступать без сдачи ЕГЭ. В качестве примера эксперт привёл абитуриента, который окончил техникум по специальности «страховое дело», а хочет учиться по направлению «финансовые технологии».

«Насколько это считается? Формально говоря, и то, и другое лежит в части экономики. Но компетенции по «финансовым технологиям», которые присутствуют в страховании, бесспорно, значительно шире и охватывают большую область знания», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что примеры могут быть ещё более своеобразные. Профессор предположил, что выпускник циркового училища захочет учиться на бакалавриате по профилю «бизнес в креативных индустриях или в шоу-бизнесе».

«Есть соответствие? Есть, но согласимся, что, когда речь идёт о цирковом училище, это в первую очередь физические данные, какие-то номера и программы. А когда речь идёт о высшем образовании в области экономики управления, то это всё-таки и математика, и много чего другого, что зачастую у выпускников цирковых училищ будет в слабом состоянии»,— пояснил Цыганов.

Эксперт поделился мнением, что такие эпизоды и могли стать причиной, по которой процесс поступления в вузы решили упорядочить.