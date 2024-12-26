Москва, 26 декабря, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Кремлевский гала-концерт, во время которого вручались награды победителям национального конкурса лучших производителей товаров и услуг «Марка №1 в России», покажут на канале «ТВ Центр».

«Марка №1 в России» «ТВ Центр» покажет церемонию вручения премии «Марка №1» в России

Зрители смогут увидеть выступления Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Mia Boyka, Александра Панайотова, Родиона Газманова, Этери Бериашвили и других артистов. Кроме того, на сцену вышли Зара, Артём Качер, Дмитрий Колдун, Марк Тишман и другие.

«Марка №1 в России» «ТВ Центр» покажет церемонию вручения премии «Марка №1» в России

«Это праздник наших предпринимателей — людей, которые все свои силы, талант, энергию тратят на то, чтобы создать необходимые нам в повседневной жизни товары и услуги, сделать нашу жизнь лучше, комфортнее, безопаснее», — сказала генеральный директор премии Елена Лапик.

«Марка №1 в России» «ТВ Центр» покажет церемонию вручения премии «Марка №1» в России

Она напомнила, что премия вручается уже 26 лет. За это время она стала маркером качества товаров и услуг, которым доверяют россияне.

Трансляция начнется 7 января в 17:10 мск на телеканале «ТВ Центр».