Москва, 26 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась до 79 лет. Об этом он заявил в ходеежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

«В результате большой системной работы нам удалось ощутимо повысить комфорт медицинской помощи», — сказал мэр столицы. По его словам, это помогло снизить смертность москвичей от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний.

Так, средняя продолжительность жизни горожан выросла с 74 до 79 лет, что можно сопоставить с ведущими городами мира, цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.