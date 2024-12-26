Москва, 26 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. «ФосАгро» возглавила итоговый ESG-рэнкинг RAEX за 2024 год, подтвердив лидерство среди компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG. Вторым в общем списке стал «Норильский никель», третьим — «Сбербанк».

Петр Ковалев/ТАСС

Рэнкинг RAEX формируется с 2018 года на основе всестороннего анализа качества управления ESG-рисками и возможностями. В финальном годовом списке представлено 128 компаний из России, 14 — из Казахстана, две — из Монголии. Это участники, прошедшие оценку по состоянию на конец 2024 года.

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников поблагодарил экспертов RAEX за проделанную масштабную работу по оценке корпоративных практик. «Финансирование социальных и благотворительных проектов компанией превысит в 2024 году 14 млрд рублей, что на 14% больше рекордного уровня прошлого года. Увеличено финансирование социальных программ — победителей учрежденной по поручению президента России Владимира Путина национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»: поддержки детского спорта «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), благоустройства регионов присутствия «Наши любимые города» и развития корпоративной образовательной модели «Школа-колледж/вуз-предприятие». Приток на предприятия «ФосАгро» квалифицированных молодых специалистов-выпускников корпоративной образовательной программы поступательно растёт. За десять лет в компанию были трудоустроены 3000 подготовленных при участии компании инженерных и рабочих кадров, в этом году на работу приняты ещё почти 500 выпускников», — рассказал Михаил Рыбников об основных направлениях социальной политики компании.

Он также подчеркнул, что основой высоких темпов развития «ФосАгро» с момента её основания является забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия. При этом особое внимание уделяется вопросам охраны здоровья и безопасности. А средняя заработная плата на предприятиях группы за три года выросла на 60% до 162,6 тысяч рублей в 2024 году.