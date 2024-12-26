Минск, 26 декабря, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 25 декабря продолжалась 1,5 часа. Об этом сообщил 26 декабря белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Kremlin Pool/Global Look Press

В общей сложности два лидера 25 декабря общались девять часов и 30 минут.

«По убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один», — сообщил канал.

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