Москва, 26 декабря, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимир Шадрин, подозреваемый в хищении более 180 млн рублей при закупках программного обеспечения, будучи на свободе, может выехать на Украину. Информация об этом содержится в материалах суда.

Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram Владимир Шадрин

«Супруга Шадрина является гражданкой Украины, её родители — также граждане Украины, постоянно проживают за пределами Российской Федерации», — привело выдержку «РИА Новости».

Следствие допустило, что Шадрин, понимая тяжесть преступления, может скрыться, поэтому попросило суд продлить нахождение подозреваемого в СИЗО до 12 апреля следующего года. Суд ходатайство удовлетворил.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября Басманный суд Москвы арестовал Шадрина и гендиректора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело касается мошенничества с договорами «Ростелекома», на которых было похищено более 180 млн рублей. Шадрину грозит до 10 лет лишения свободы.

Сам Шадрин 4 декабря вину по делу не признал и заявил, что не совершал каких-либо преступлений. Он просил суд смягчить меру пресечения.