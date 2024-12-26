Казань, 26 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 26 декабря по видео-конференц-связи открыл движение по второй очереди Вознесенского тракта в Татарстане.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Декабрь для республики богат на открытие дорожных объектов. <…> Мы открываем дорогу, второй этап Вознесенского тракта, это также в рамках нацпроекта. <…> Также Татарстан перевыполнил показатель по региональным дорогам, уже фактически приближается к выполнению плана, который у нас стоял к 2030 году», — заявил в ходе церемонии открытия вице-премьер, его слова процитировал ТАСС.

Хуснуллин также открыл ещё одну платную дорогу в регионе — Алексеевск — Альметьевск, которая, по его словам, также внесла в выполнение плана огромный вклад, была построена с привлечением внебюджетных источников и соединяет три федеральные трассы: М5 «Урал», М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

Вице-премьер уточнил, что Татарстан выполнил нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря в Татарстане окончательно установили стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог. Проезд по платному участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга» в Казани для легковых машин высотой до 2 м (первая категория) составит 90 рублей на 1 км. Однако с 06:30 до 09:00 мск и с 17:00 до 19:30 мск — в часы пик — стоимость будет составлять 150 рублей.

Для легковых машин высотой от 2 до 2,6 м (вторая категория) стоимость проезда будет независимо от времени проезда составлять 150 рублей. Для грузовых автомобилей и автобусов с двумя осями, высотой 2,6 м и более (третья категория) стоимость проезда за 1 км составит 250 рублей. Для грузовиков и автобусов с тремя осями, высотой 2,6 м и более (четвёртая категория) стоимость проезда будет составлять 350 рублей.