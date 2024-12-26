Москва, 26 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В строительной сфере Москвы нехватка рабочих оценивается примерно в 50-70 тыс. человек. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что дефицит кадров влияет на темпы строительства как городских, так и коммерческих проектов.

«Мы сейчас сталкиваемся с объективной реальностью, когда просто не можем собрать на проекте людей в нужном количестве, чтобы повысить динамику строительства… Безусловно, нехватка сказывается на росте заработных плат и, к сожалению, на себестоимости строительства», — заявил он в беседе с РБК.

Ефимов назвал одной из причин нехватки рабочих высокий внутренний спрос на строителей внутри стран СНГ. Таким образом, в целом объём иностранных рабочих на рынке Москвы оценивается приблизительно в минус 100 тыс. человек, добавил заммэра.

«Чтобы минимизировать трудозатраты тех проектов, которые мы реализуем, начинаем больше использовать типовых решений и максимально уходим в механизацию, использование соответствующих технологий», — добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, 25 декабря мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в столице темпы строительства по программе реновации будут расти в арифметической прогрессии. Отмечается, что в 2024 году в городе построили около 1 млн жилья, на 2025 год планируется 2 млн, через два года — 2,5, а через четыре — 3 млн.

Кроме того, 15 декабря Ефимов сообщил, что в Северном административном округе Москвы инвесторы уже возводят 14 объектов образования. Сообщается, что на севере столицы уже приступили к строительству 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест, большинство этих объектов девелоперы передадут в столичную систему образования.