Астана, 26 декабря, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Причины крушения пассажирского самолёта в Актау продолжают выяснять, а неофициальные сообщения о том, что его якобы обстреляли, являются спекуляциями. Об этом 26 декабря заявил спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев.

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«Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, необоснованные заявления», — процитировало политика издание Informburo.

Ашимбаев подчеркнул, что подобные сведения распространять неэтично. В расследовании причин авиакатастрофы участвуют представители России, Казахстана и Азербайджана. Они не заинтересованы в сокрытии информации и доведут до общественности все необходимые сведения, отметил глава сената.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 декабря также призвал не спешить строить гипотезы о причинах падения самолёта в Актау. Никто не должен этого делать, пока не будет выводов следствия, подчеркнул он.

Самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау 25 декабря. По последним данным, погибли 38 человек. Специалисты в ходе обследования места падения лайнера нашли бортовой самописец.

МЧС Казахстана сообщило о госпитализации 29 пострадавших. Из них девять — граждане России. Спецборт МЧС РФ 26 декабря доставил их в подмосковный Жуковский.