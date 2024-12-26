Симферополь, 26 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в рамке с подсветкой. Об этом 26 декабря сообщил куратор проекта Виталий Романов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«22 декабря Михаилу пытались вручить заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой. Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России», — процитировало Романова ТАСС.

Он уточнил, что теракт пытались осуществить агенты киевского режима. Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны на месте.

Участники созданного в 2022 году всероссийского проекта «Архангел» занимаются обучением военнослужащих управлению беспилотниками, а также разработкой и тестированием дронов с использованием современных систем.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). На творческой встрече журналиста россиянка Дарья Трепова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) вручила ему начинённую взрывчаткой статуэтку.

Трепову задержали. На допросе она рассказала, что выполняла задание украинских кураторов. Суд в январе приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и штрафу в размере 600 тыс. рублей.