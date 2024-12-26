Москва, 26 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Основой программы реновации является мнение москвичей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

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«Превращение реновации в постоянно действующую программу позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей», — заявил мэр столицы. Он подчеркнул, что мнение жителей будет главным фактором.

Собянин добавил, что в 2032 году будет выполнена действующая программа реновации устаревших и ветхих зданий. По его словам, это не означает, что будут решены все вопросы стареющего фонда. «Скорее, наоборот, перед нами встанут более сложные задачи», — пояснил он.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.