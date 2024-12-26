Киев, 26 декабря, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Украинские формирования не могут продолжать военные действия из-за дефицита ресурсов. Такое мнение 26 декабря высказал бывший заместитель главы Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Александр Максименко/РИА Новости Игорь Романенко

«Ресурсы … [продолжать конфликт], да и в принципе вести … [боевые действия], у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — заявил он в интервью YouTube-каналу UkrLife.

При этом Романенко высказался за то, чтобы киевский режим продолжал борьбу за «приемлемые» для Украины условия мира.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря советник руководитель офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона может согласиться на переговоры с Россией, однако не на условиях Москвы. По его утверждению, это будут обсуждения о замораживании конфликта на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 декабря назвал перемирие на Украине путём в никуда. Он подчеркнул, что России необходимы надёжные юридические договорённости, которые зафиксируют все условия обеспечения её безопасности.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отмечал, что Москве не требуются предварительные условия для переговоров с Киевом. Глава государства уточнил, что переговоры должны учитывать уже достигнутые соглашения и реалии на фронте. В Стамбуле в июле 2022 года были достигнуты договорённости с украинской стороной, однако затем Киев под давлением Запада от них отказался, напомнил российский лидер.