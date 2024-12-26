Москва, 26 декабря, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Три пятнистые гиены переехали в Московский зоопарк. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе учреждения.

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Как рассказали в зоопарке, два самца и самка приехали в конце осени и стали частью экспозиции на «Острове зверей» на Новой территории.

«Все гиены — молодые особи. Они адаптировались в своём вольере, много гуляют и уже начали рыть подкопы. Это их природное поведение, так как гиены норные животные», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937885" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники отдела «Хищные животные» засняли исторический момент — первый выход новых обитателей в экспозиционный вольер на «Острове зверей»

Отмечается, что в последний раз подобные гиены жили в Московском зоопарке с 1963 по 1978 годы, и в таких учреждениях встречаются редко. Кроме того, этот вид занесён в международную Красную книгу.

Пятнистые гиены — самый крупный и сильный вид гиен родом из южной и восточной Африки. В стае у этих животных царит матриархат, а положение хвоста является символом социального статуса: задранный вверх — высокое, а опущенный — низкое. Также продолжительность жизни пятнистых гиен составляет 25-30 лет.

Как передавало ИА Регнум 18 декабря, осенью в Московский зоопарк прибыли представители более 70 видов животных, в том числе редких и занесённых в Красную книгу. Среди новых обитателей зоосада — детёныш малайского медведя, белый медведь и чёрный гриф.

Кроме того, в зоопарк поступила и новая коллекция насекомых. Теперь в зоосаде обитают императорский скорпион и чилийский птицеед — паук, обитающий от юго-запада США до Чили. Он известен миролюбивым характером и не представляет опасности для человека. Императорский скорпион, достигающий длины 20 см, был доставлен из тропических лесов Африки.

Среди водных обитателей зоопарка появились кольчатые ангелы — яркие рыбы с неоновыми полосками, клинополосая рыбка-бабочка и гигантский осьминог. Последний раз видеть этого моллюска в Московском зоопарке можно было более десяти лет назад.

Также поселились и колпицы — болотные птицы, занесенные в Красную книгу России, и красные ибисы. Среди других новоприбывших птиц — редкие водоплавающие утки, такие как гребенчатая и свистящая утка Итона.