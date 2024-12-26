Москва, 26 декабря, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Специалисты в IT-сфере полагают, что в России могут появиться административные штрафы за использование VPN-сервисов. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил эксперт, основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин.

Omar Marques/Global Look Press

«Создание закона о штрафах за VPN возможно, а вот реализовать их сбор — маловероятно. На практике границу между законным и незаконным использованием определить практически невозможно», — отметил он. Его слова приводит портал Hi-Tech Mail.

Эксперт обосновал своё мнение тем, что определить законное и незаконное использование VPN практически невозможно. Он также подчеркнул, что часто VPN-сервисы используются не для обхода блокировки, а для обеспечения кибербезопасности, и отметил, что штрафы могут вызвать недовольство в связи с нарушением конфиденциальности данных пользователей.

Советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян не считает, что пользователей будут массово штрафовать. По её мнению, такие меры будут применяться точечно и основываться на правонарушениях, где использование VPN выступает как отягчающий фактор.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на конец октября, Роскомнадзор в 2024 году заблокировал 197 VPN-сервисов. Директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведомства Сергей Хуторцев отметил, что в течение года количество фишинговых атак в России выросло на 425%. Всего за отчётный период было заблокировано более 22 тыс. фишинговых сайтов. Хуторцев добавил, что ограничения затронули и информационные ресурсы, которые угрожали безопасности пользователей.

С 1 марта Роскомнадзор наделили правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Соответствующий приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.