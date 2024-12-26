Вашингтон, 26 декабря, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден, полномочия которого завершатся 20 января 2025 года, намерен до конца своего президентского срока посетить Ватикан для поиска «облегчения и утешения». Об этом 25 декабря сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на информированный источник.

CNP/AdMedia/Global Look Press

По его словам, этот визит должен состояться 9–12 января следующего года. При этом для являющегося католиком Байдена папа римский Франциск стал союзником и собеседником, с которым глава Белого дома обсуждал свои новые мысли.

Источник отметил, что Байден периодически созванивался с понтификом, и одна из последних бесед прошла 19 декабря. В ходе неё президент США и папа Римский провели обсуждение «усилий по продвижению мира во всём мире» во время рождественских праздников, а также Байден поблагодарил Францсика за «работу по продвижению прав человека и защите религиозных свобод».

Как отметил автор публикации, действующий глава Белого дома не сожалеет об июньских дебатах с избранным президентом США Дональдом Трампом, выступление на которых для него оказалось неудачным и обернулось причиной для отказа от участия в президентской гонке.

Как сообщало ИА Регнум, колумнист американской газеты The Wall Street Journal Джейсон Райли 24 декабря написал, что наследием Байдена станет снижение его умственных способностей. Журналист назвал эту ситуацию «эпическим» скандалом, масштабы которого ещё предстоит осознать.

Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск 21 декабря заметил отсутствие действующего президента США в публичном пространстве. По словам бизнесмена, теперь единственным занятием Байдена является «разграбление казны».