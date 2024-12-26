Токио, 26 декабря, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провёл телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил японский телеканал NHK.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

«Премьер-министр Исиба заявил, что Япония последовательно и решительно продвигает помощь Украине и антироссийские санкции», — приводит канал заявление МИД страны.

Подчёркивается, что Япония намерена и далее сотрудничать с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, Глава МИД Японии Такэси Ивая 16 ноября прибыл на Украину с необъявленным визитом. Это был его первый зарубежный визит после назначения на пост 1 октября.

Исиба в своей программной речи в парламенте пообещал, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине. Также премьер Японии указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.

1 октября парламент Японии избрал лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Исибу новым премьер-министром. За него проголосовал 291 из 461 депутата ключевой нижней палаты японского парламента. Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой 1 октября в полном составе ушло в отставку. Это произошло перед голосованием по утверждению кандидатуры нового премьер-министра.