Москва, 26 декабря, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Покушение на одного из руководителей Министерства обороны РФ помогал готовить его водитель. Об этом 26 декабря сообщили в Федеральной службе безопасности.

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«Подобраться к этому офицеру [исполнитель] должен был через своего тестя, водителя Минобороны», — рассказывается в сюжете телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря стало известно, что силовики предотвратили серию готовившихся украинскими спецслужбами покушений на высокопоставленных военных Минобороны России, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. Сотрудники спецслужбы задержали четверых причастных к подготовке этих покушений россиян, бомбы для них были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами.

Один из исполнителей должен был заложить взрывное устройство под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей. У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства и средства связи, которые они использовали для своей преступной деятельности.

25 декабря ФСБ задержала семерых россиян, включая троих несовершеннолетних, которые по заданию спецслужб Украины готовили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отмечалось, что перед этим задержанные помогали украинским телефонным мошенникам.