Ирбит, Свердловская область, 26 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Власти Ирбита в Свердловской области решили снять новогодние наряды с памятников Владимиру Ленину и Екатерине II после неоднозначной реакции жителей. Об этом сообщил глава города Николай Юдин.

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По его словам, прозвучали разные мнения касательно праздничного перфоманса. Костюмы решили снять 26 декабря, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать людей на необдуманные поступки.

«Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Глава Ирбита ещё раз подчеркнул, что, переодев памятники, власти и организаторы хотели создать у горожан предновогоднее настроение, и напомнил о схожей практике в других городах. Так, несколько лет подряд в костюм Деда Мороза наряжали памятник Юрию Долгорукому напротив мэрии в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря администрация Ирбита заявила, что организаторы «переодевания» не хотели оскорбить чувства жителей. В соцсетях горожане раскритиковали решение переодеть памятники. Некоторые призывали привлечь авторов идеи по статье УК РФ за вандализм. Однако изначально власти не планировали снимать костюмы до конца праздников.