В Ирбите решили снять новогодние наряды с памятников Ленину и Екатерине II
Власти Ирбита решили снять новогодние наряды с памятников Ленину и Екатерине II
Ирбит, Свердловская область, 26 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Власти Ирбита в Свердловской области решили снять новогодние наряды с памятников Владимиру Ленину и Екатерине II после неоднозначной реакции жителей. Об этом сообщил глава города Николай Юдин.
По его словам, прозвучали разные мнения касательно праздничного перфоманса. Костюмы решили снять 26 декабря, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать людей на необдуманные поступки.
«Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
Глава Ирбита ещё раз подчеркнул, что, переодев памятники, власти и организаторы хотели создать у горожан предновогоднее настроение, и напомнил о схожей практике в других городах. Так, несколько лет подряд в костюм Деда Мороза наряжали памятник Юрию Долгорукому напротив мэрии в Москве.
Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря администрация Ирбита заявила, что организаторы «переодевания» не хотели оскорбить чувства жителей. В соцсетях горожане раскритиковали решение переодеть памятники. Некоторые призывали привлечь авторов идеи по статье УК РФ за вандализм. Однако изначально власти не планировали снимать костюмы до конца праздников.