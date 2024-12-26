Москва, 26 декабря, 2024, 11:46 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года изменится порядок покупки сим-карт для иностранцев. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

В министерстве пояснили, что меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами.

«Договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи. Один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные», — указано в Telegram-канале Минцифры.

Уточняется, что для оформления иностранцу потребуется СНИЛС, учётная запись «Госуслуг» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. При этом в договоре будут прописывать уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI.

Нововведения коснутся как иностранных граждан, так и лиц без гражданства.

Тем, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года, предоставив данные СНИЛС, учётной записи «Госуслуг», IMEI устройства и биометрию. Иностранцам, уже оформившим свыше 10 сим-карт, нужно будет сократить их количество, иначе с 1 июля следующего года приостановят оказание услуг по всем номерам, отметили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 декабря в рамках эксперимента иностранные граждане, прибывающие в страну без визы, должны предоставлять свои биометрические данные, в числе которых изображение лица и отпечатки пальцев. Пока что биометрию начали собирать при пересечении границы в аэропортах Москвы и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. К концу июня 2025 года планируется разместить специальное оборудование на всех пропускных погранпунктах.

В октябре Роскомнадзор сообщил о возможной блокировке 4,5 млн сим-карт иностранцев. Мера коснётся только тех, кто не подтвердил свои данные в офисах операторов связи. Повторную идентификацию прошли около 3,8 млн приезжих, на которых зарегистрированы более 8 млн номеров, уточнили в ведомстве.