Москва, 26 декабря, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест». Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) КБ «Гарант-Инвест», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что такое решение было принято из-за нарушения кредитной организацией федеральных законов, касающихся регулирования банковской деятельности, а также нормативных актов Центробанка. Из-за этого регулятор в последний год неоднократно применял к банку «Гарант-Инвест» меры, включая введение ограничений на привлечение средств вкладчиков.

По величине активов указанная кредитная организация занимала 168-е место в российской банковской системе, добавили в ЦБ РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк «Банк Корпоративного Финансирования». Уточнялось, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты регулятора.

Центробанк в середине июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк». В пресс-службе регулятора заявили, что кредитная организация обслуживала клиентов, которые причастны к проведению подозрительных операций в значительных объёмах.