Москва, 26 декабря, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Борис Щербаков отказывается от установки кардиостимулятора, необходимого ему из-за проблем с сердцем. Об этом 26 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

Roman Naumov/Global Look Press

«24 декабря артиста всё-таки выписали из больницы. И хоть состояние в норме, врачи настаивают на установке электрокардиостимулятора — из-за серьёзных нарушений ритма сердца. Но Щербаков отказывается», — говорится в сообщении.

По информации источника, у актёра также выявили отёк спинного мозга в районе шеи, который может привести к параличу конечностей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Щербакова госпитализировали с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. Уточнялось, что его увезли на скорой из собственного дома, где артист упал, сильно ударившись головой. Позднее врачи также диагностировали у актёра перелом черепа.

Telegram-канал SHOT 7 декабря написал, что Щербакову снимут швы в середине декабря. По его информации, актёру потребуется длительная реабилитация после выписки из больницы.

Позднее, 17 декабря, стало известно, что Щербакова перевели из реанимации в другое отделение. До этого сообщалось, что у 75-летнего актёра резко ухудшилось состояние после операции, которую ему провели после неудачного падения.