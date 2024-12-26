Луганск, 26 декабря, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись в сторону южных окраин села Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР) и уже освободили порядка 40% этого населённого пункта. Об этом 26 декабря сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В ходе освободительных действий в населённом пункте Терны передовые отряды ВС РФ продвинулись в сторону южных окраин села. Под контролем наших войск уже около 40% населённого пункта», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что также российские военные продвигаются южнее села Ямполовка и сейчас расстояние от передовых позиций ВС РФ до населённого пункта составляет менее 2 км.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что армия России начала бои за освобождение населённого пункта Нескучное в ДНР. Он уточнил, что российские войска приблизились к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка, взяв её под свой огневой контроль.

В Минобороны 23 декабря сообщили об освобождении российскими военными населённого пункта Сторожевое в ДНР. Также ВС РФ нанесли удары по позициям украинских формирований у Раздольного и Разлива в ДНР, а также в районе Гуляйполе Запорожской области.