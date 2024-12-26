Москва, 26 декабря, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Специальный самолёт Ил-76 МЧС РФ с девятью пострадавшими в авиакатастрофе россиянами на борту вылетел из Актау в Москву. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

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«Самолёт Ил-76 вылетел из Актау в Москву. На борту — пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: девять человек, включая одного ребёнка», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Уточняется, что санитарный рейс производится по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова при взаимодействии с МИД РФ. Психологи МЧС в настоящее время оказывают помощь родственникам пассажиров в Чечне.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря в Азербайджане наступил день траура, объявленный в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта близ города Актау. Накануне соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.

Утром 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. На его борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. По предварительным данным, 38 человек погибли, 29 — выжили.

Согласно спискам, в самолёте находились 16 россиян, девять из которых госпитализировали. Все члены экипажа разбившегося воздушногосудна являются гражданами Азербайджана. Оба пилота, до последнего момента пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. В живых остались два бортпроводника.

В числе возможных причин авиакатастрофы назвали столкновение со стаей птиц и взрыв баллона на борту. Аэропорт столицы Чечни не принял лайнер из-за плохих метеоусловий, и воздушное судно направили в Махачкалу, а затем перенаправили в аэропорт Актау.

Путин выразил соболезнования семьям людей, которые погибли при крушении самолёта. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что выжившие в авиакатастрофе россиянка и её 11-летняя дочь находятся в тяжёлом состоянии.

В Казахстане началось расследование крушения воздушного судна. Главный транспортный прокурор республики Тимур Сулейменов сообщил об обнаружении бортового самописца на месте авиакатастрофы.