Москва, 26 декабря, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов зафиксировано за десять дней в разных городах России по заданию телефонных мошенников с Украины. Об этом 25 декабря сообщил представитель правоохранительных органов.

Valery Lukyanov/Global Look Press

«Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Во всех случаях они становились жертвами телефонных мошенников с Украины, число попавших на уловки злоумышленников за десять дней превышает 40», — рассказал анонимный собеседник в беседе с ТАСС.

Факты поджогов и взрывов зафиксированы в разных российских регионах, в том числе Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Люди часто поддаются на психологические манипуляции телефонных мошенников и выполняют их «задания», пытаясь вернуть похищенные злоумышленниками деньги. Большая часть пострадавших — пенсионеры и студенты.

В большинстве случаев обманутые люди даже не пытаются скрыться с места правонарушения, полагая, что сотрудничают с правоохранительными органами и помогают им в разоблачении неких преступников.

«По указанным фактам возбуждаются уголовные дела, людям грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений», — подчеркнул представитель правоохранительных органов, он рекомендовал сохранять бдительность и прекращать разговоры по телефону при первых подозрительных словах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области ставший жертвой украинских мошенников мужчина въехал в двери военкомата и поджёг автомобиль. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Он начал давать показания.

24 декабря пенсионер кинул бутылку с коктейлем Молотова под автомобиль полиции, припаркованный возле здания ОВД «Арбат» в центре Москвы. 65-летнего злоумышленника сразу задержали. О пострадавших не сообщалось.

22 декабря в Петушках Владимирской области школьная учительница попыталась поджечь отдел полиции, бросив в здание коктейль Молотова. Женщину задержали на месте. По её словам, она отдала аферистам 1,5 млн рублей, после чего злоумышленники предложили ей вернуть деньги, если она устроит поджог.

В Сбербанке рассказали, что перед новогодними праздниками число атак на социальные и административные здания, а также офисы банков в РФ возросло на 30%. Уточнялось, что такие инциденты связаны с телефонным мошенничеством, злоумышленники, как правило, звонят из украинских кол-центров.

23 декабря спикер ГосдумыВячеслав Володин сообщил, что законодательный орган рассмотрит законопроект по защите от мошенников, действующих в соцсетях под видом благотворительных организаций.