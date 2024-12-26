ДНР, 26 декабря, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Украинские военные, перед тем как уйти из Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), расстреляли мать с ребёнком. Об этом рассказала жительница города Елена Николаенко.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

По словам Николаенко, женщину и ребёнка расстреляли военные ВСУ в начале октября недалеко дома, в котором жила бабушка.

«И стреляли всех подряд, независимо от возраста, и дети, пожилые, и кто угодно, короче, кого видели, того и стреляли», — приводит «РИА Новости» слова женщины.

После раздавшихся выстрелов мать побежала за ребёнком, но военные ВСУ открыли стрельбу перед ними, уточнила Николаенко.

«Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой <…> закрывать. Ну и они её пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили», — рассказала женщина.

После этого к телами убитых пытался добраться их сосед, однако украинские военные расстреляли и его, утверждает Николаенко.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители курского села Плёхово подтвердили, что украинские формирования расстреливали мирных граждан во время атаки. Глава региона пообщался с курянами в больнице. По словам людей, «украинские оккупанты вели себя как нелюди», расстреливали мирных граждан безо всякого повода.

Военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВФУ, а также украинских военизированных групп и участников наёмнических формирований, которые расстреляли 7 декабря мирных жителей у колодца в Плёхово.

После этого убийства ВСУ застрелили ещё одного сельчанина возле дома. Затем они заминировали противопехотными минами улицы Плёхово. В результате взрыва ранения получили трое жителей.