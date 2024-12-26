Купертино, США, 26 декабря, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Корпорация Apple удалила VPN-сервисы и приложения некоторых СМИ из своего магазина приложений AppStore, так как выполняла требования российских властей. Об этом 25 декабря говорится в ответе компании международной неправительственной организации «Репортёры без границ».

Jared Smith

«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране», — заявил представитель компании.

Он добавил, что американские власти поощряют компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для граждан России.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля разработчики сервиса по обходу блокировок Red Shield сообщили, что Apple удалила из своего магазина приложений несколько VPN-сервисов из-за «требований Роскомнадзора». Отмечалось, что американская компания предложила создателям приложений самим обратиться в российское ведомство, чтобы разрешить ситуацию. Кроме того, из магазина приложений пропали сервисы Le VPN, NordVPN и Proton VPN.

Apple в январе оплатила штраф в размере почти 1,2 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства России. Компанию оштрафовали за запрет разработчикам приложений для её гаджетов предлагать клиентам внутри приложения оплачивать покупки в обход App Store.