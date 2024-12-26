Афины , 26 декабря, 2024, 07:16 — ИА Регнум. У греческого горнолыжного курорта Арахова образовалась многокилометровая пробка из-за проблем у электроавтомобилей на фоне похолодания. Об этом сообщает местная полиция.

George E. Koronaios

«В связи с низкими температурами, преобладающими в этом районе, у многих электромобилей возникли технические проблемы, в результате чего они были обездвижены при возвращении с горнолыжного курорта в этом районе», — сказано в сообщении правоохранителей.

Ситуация усугубилась празднованием Рождества 25 декабря, так как многие жители Греции отправились на курорт. Как поясняет ряд местных СМИ, у некоторых электроавтомобилей не было цепей противоскольжения, а дороги засыпало снегом.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября на Южно-Африканскую Республику обрушился мощный снегопад. Тогда из-за неожиданно выпавшего снега в ЮАР образовались сугробы, достигавшие глубины двух метров. Наблюдались отключения электроэнергии, было парализовано движение автотранспорта по ряду автодорог. Для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал привлекли армию. Отмечалось, что больше всего пострадало ключевое шоссе N3, связывающее Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье. В одной из пробок погибла жительница от переохлаждения в салоне микроавтобуса.