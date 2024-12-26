Токио, 26 декабря, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Авиакомпания Japan Airlines (JAL), один из крупнейших перевозчиков в Японии, подверглась кибератаке, которая повлияла на расписание авиарейсов. Об этом 26 декабря сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Кибератака произошла утром в 07:24 (01:24 мск), нападению подверглась сеть, связывающая внутреннюю и внешнюю системы авиакомпании. В частности, сбои возникли в системе, отвечающей за приём багажа пассажиров. Из-за возникших неполадок в компании допустили, что атака негативно отразится на расписании внутренних и международных авиарейсов.

По предварительной информации, уже задерживаются как минимум девять внутренних рейсов, но их количество, скорее всего, возрастёт.

Авиакомпании удалось выключить маршрутизатор, который подвергся кибератаке. Руководство перевозчика обратилось в полицию за консультацией по поводу ожидаемого ущерба в связи с задержками рейсов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что китайские хакеры записывали телефонные разговоры американских политиков, в том числе одного из советников избранного президента США от республиканцев Дональда Трампа.

В октябре на цифровую инфраструктуру БРИКС во время проведения саммита в Казани прошли массированные кибератаки. Мощность атак на каналы связи составила в моменте более 40 гигабайт в секунду, при этом организаторы саммита заранее сформировали структуры информационной безопасности, которые смогли обеспечить работу мероприятия.