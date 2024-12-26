Москва, 26 декабря, 2024, 05:53 — ИА Регнум. На борту затонувшего в Средиземном море российского сухогруза Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 см после трёх раздавшихся взрывов. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», которая владеет сухогрузом.

Кадр из видео

«На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15–30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что после взрыва палуба корабля была усыпана осколками.

25 декабря пресс-служба транспортной компании «Оборонлогистика» заявила, что причиной крушения судна стал теракт.

Как передавало ИА Регнум, судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Это произошло после взрыва в машинном отделении судна.

На спасение экипажа судна отправился корабль военно-морского флота России. Была найдена шлюпка, в которой находились 14 моряков с Ursa Major. Они рассказали, что на судне были пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник отметил ряд подозрительных совпадений при взрыве на Ursa Major. Это произошло на значительном отдалении от берега и на большой глубине, именно в машинном отделении, где нет водонепроницаемых переборок, отметил он. Эксперт назвал теракт одной из версий крушения.