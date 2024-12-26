Анкара, 26 декабря, 2024, 05:32 — ИА Регнум. РИА НовостиПотерпевший крушение пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) 22 декабря выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Турции. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit.

Взлётно-посадочная полоса

«Выяснилось, что разбившийся в Казахстане самолёт был отправлен на рейс Баку — Трабзон 22 декабря. По данным радаров, самолёт, следовавший из Баку в Трабзон с номером рейса J28 047, при посадке в аэропорту Трабзона обошёл взлетно-посадочную полосу», — сказано в публикации газеты.

Отмечается, что пилот смог посадить воздушное судно только со второй попытки.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц и взрыв баллона на борту.

На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. По предварительным данным, 38 человек погибли, 29 — выжили. На борту, согласно спискам, находились 16 россиян, девять из которых были госпитализированы. Все члены экипажа разбившегося самолёта являются гражданами Азербайджана. Оба пилота, до последнего момента пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. Живы остались два бортпроводника. Тела погибших пассажиров и членов экипажа будут доставлены в ближайшее время в Азербайджан.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

26 декабря в Азербайджане объявлен день траура.