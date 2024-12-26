Москва, 26 декабря, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Обвинившие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте являются недалёкими людьми. Такое мнение 25 декабря выразил постпред России при организации Александр Лукашевич.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Да, злобные, недалёкие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять её, не обязательно соглашаясь», — приводит «РИА Новости» слова Лукашевича.

По его словам, именно способность выслушать позицию другой стороны, даже если она неприятна, является искусством дипломатии. Однако сегодня, отметил Лукашевич, западные дипломаты пользуются только конфронтационной риторикой, не пытаясь найти точки соприкосновения.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что велика вероятность, что в кулуарах саммита глав МИД стран ОБСЕ украинская делегация предприняла попытку «обработать» всех участников для организации совместной акции — чтобы они демонстративно покинули зал во время выступления Лаврова.

4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу. В МИД РФ, комментируя этот факт, отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях идущего глубокого переформатирования мира.

Захарова добавила, что данный шаг показал: ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность этой организации.