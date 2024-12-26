Тегеран, 26 декабря, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Самолёт иранской авиакомпании Aseman Airlines совершил первый рейс под управлением полностью женского экипажа и приземлился в аэропорту Шахид Хашеминежад города Мешхед. Об этом 25 декабря сообщило агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Воздушным судном управляла первая в Иране женщина-пилот Шарзад Шамс. Помимо экипажа, на борту самолёта находились 110 пассажиров, среди них не было ни одного гражданина исламской республики мужского пола.

Авиарейс получил специальное название «Иран Бану» («Госпожа Иран»). Отмечается, что рейс приурочили к празднованию Дня матери.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Совет национальной безопасности Ирана призвал парламент страны доработать законопроект, предусматривающий строгое наказание за нарушение правил ношения хиджаба.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф сообщил, что 13 декабря отправит законопроект на подписание президенту Масуду Пезешкиану. Но глава государства выразил сомнения по поводу новых правил и отметил, что не хотел бы нагнетания конфликтов в обществе.

В Иране планируется открыть клинику для лечения женщин, не желающих носить хиджаб. В клинике будут посвящать потенциальных пациентов в особенности ношения хиджаба, а также предоставлять «научное и психологическое» лечение стремления к снятию хиджаба. При этом пациенты будут находиться там на добровольной основе.