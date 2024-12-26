Киев, 26 декабря, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Демобилизацию в Вооружённых силах Украины (ВСУ) провести невозможно, так как бойцов некем заменить из-за срыва планов по мобилизации. Об этом 25 декабря заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У нас провал с мобилизацией. Мы не выполняем мобилизационные планы, которые имеются на сегодняшний день. Демобилизация будет критической для главкома (ВСУ Александра Сырского. — Прим. ред.), потому что, по его словам, бойцов на передовой некем заменить», — пояснила парламентарий.

Скороход отметила, что сегодня на линии боевого столкновения сражаются преимущественно мобилизованные, так как офицерский состав «почти не сражается». При этом офицеров нельзя назначить на должность ниже той, которую они занимают.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. Журналисты обсудили тему снижения возраста мобилизации на Украине. По их информации, средний возраст бойцов в ВСУ сейчас составляет 40 лет.

В Киеве в начале декабря женщины устроили митинг с требованием провести демобилизацию и установить чёткие сроки службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

27 октября украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошёл митинг с требованием демобилизации родственников, которые находятся в ВСУ. Организаторами акции также выступили женщины. В заявлении телеканала указывалось, что митинги за возвращение домой мужчин после 18 месяцев службы проходят по всей Украине.

В мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам местных военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, считает российский лидер.