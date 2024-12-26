Вашингтон, 26 декабря, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил четырёхкратному обладателю Кубка Стэнли и рекордсмену по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады.

Kris Krüg Уэйн Гретцки

По словам Трампа, он озвучил данную идею в личном разговоре со спортсменом.

«Я сказал: «Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который скоро будет известен как губернатор Канады, тебе даже не пришлось бы вести предвыборную кампанию», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Однако, отметил Трамп, Гретцки не проявил интереса к его предложению.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря Трампв поздравлении с Рождеством отметил, что налоги в Канаде сократятся на 60% в случае вхождения в состав Соединённых Штатов Америки. Вместе с этим он пообещал канадцам, что они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире.

Сын Дональда Трампа Эрик 24 декабря опубликовал в соцсети Х картинку, на которой его отец изображён во время якобы покупки на Amazon Канады, Гренландии и Панамского канала.

Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо 2 декабря заявил, что, если власти страны не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м штатом США. Трюдо пообещал усилить меры безопасности на границе с США.