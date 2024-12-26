Вашингтон, 26 декабря, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством отметил, что налоги в Канаде сократятся на 60% в случае вхождения в состав Соединённых Штатов Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Счастливого Рождества всем, включая чудесных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом… Также губернатору КанадыДжастину Трюдо, налоги там слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Вместе с этим Трамп поздравил жителей Гренландии и заявил, что остров необходим Вашингтону для «целей национальной безопасности» США.

Как передавало ИА Регнум,

В свою очередь сын Дональда Трампа Эрик 24 декабря опубликовал в соцсети Х картинку, на которой его отец изображён во время якобы покупки на Amazon Канады, Гренландии и Панамского канала.

22 декабря избранный президент США заявил, что хочет вернуть Панамский канал, переданный Панаме ещё в прошлом веке. Он играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Соединённых Штатов, пояснил Трамп.

В соцсети Truth Social Трамп 23 декабря заявил, что США «абсолютно необходимо» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании.

В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Премьер также добавил, что Дания не должна проиграть свою долгую борьбу за свободу.

Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо 2 декабря заявил, что, если власти страны не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м штатом США. Трюдо пообещал усилить меры безопасности на границе с США.