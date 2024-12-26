Москва, 26 декабря, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Запад должен прекратить конфронтацию с Россией и вести с ней диалог с учётом позиций обеих сторон. С таким призывом выступил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

Immanuel Giel

«В этом и заключается искусство дипломатии: когда идёт диалог, ты выслушиваешь позицию, даже если она неприятна, получаешь взамен, возможно, то же самое, но при этом ищешь точки соприкосновения. Однако такие точки никто не пытался искать. Вместо этого всё свелось к конфронтационной риторике», — приводит «РИА Новости» слова Лукашевича.

Вместе с этим постпред призвал Запад прекратить политику «галопирующей конфронтации», сесть за стол переговоров и достичь договорённостей с учётом позиций всех сторон. При этом он отметил маловероятность такого сценария в данный момент.

«Даже сложно фантазировать, когда и в каких формах это может стать достижимым», — добавил Лукашевич.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай» президент РФ Владимир Путин указал на то, что в политике США и их союзников всё чаще проявляется принцип «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас». По словам российского лидера, такая позиция Запада очень опасна.

16 декабря Путин заявил, что США и весь коллективный Запад своими действиями толкают Россию к красной черте, на что она не может не отвечать.