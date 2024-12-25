Вашингтон, 26 декабря, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Удары России по украинским объектам раскритиковал будущий специальный посланник США по Украине Кит Келлог, заявив, что администрация избранного американского президента Дональда Трампа намерена принести мир в регион. Об этом 25 декабря сообщает издание The Hill.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

Келлог раскритиковал ракетную атаку России и удары беспилотников по территории Украины и указал, что США стремятся принести мир в регион и настроены очень решительно.

«Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США более чем когда-либо полны решимости принести мир в регион», — подчеркнул Келлог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил выдвинутый Трампом на должность спецпосланника США по Украине Кит Келлог, команда Трампа хочет добиться устойчивых договорённостей между Россией и Украиной в короткий срок.

По словам Келлога, Трамп осознаёт важность отношений как с союзниками США, так и с российским президентом Владимиром Путиным.

Келлог 19 декабря выразил уверенность, что Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что избранный президент США и его команда посылают противоречивые сигналы. При этом российская сторона открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако замглавы МИД не уверен, что американцы воспользуются такой возможностью.