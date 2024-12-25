Москва, 26 декабря, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предложили разрешить получившим среднее профессиональное образование абитуриентам поступать в вузы по внутренним экзаменам только по тем программам и профилям, которые совпадают с пройденными в колледже. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение 24 декабря, следует из данных на сайте Госдумы.

ИА REGNUM

Отмечается, что соответствующие изменения предлагается внести в качестве поправок к статье 70 закона «Об образовании в РФ».

По словам первого зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александра Мажуги, который является одним из авторов законопроекта, окончившие медколледж по программе «Сестринское дело» абитуриенты смогут поступить в вузы по внутренним экзаменам в случае, если захотят поступить на «Лечебное дело».

«А вот если абитуриент окончил «Бухгалтерский учёт» и поступает на «Лечебное дело», то при поступлении необходимо представить результаты ЕГЭ», — добавил Мажуга в Telegram-канале.

По его словам, законопроект в случае его принятия вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что комитеты Госдумы должны обсудить вопрос целесообразности сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов при их поступлении в колледжи или техникумы.

16 ноября в Рособрнадзоре проинформировали, что в рамках совершенствования ОГЭ может быть внедрена 100-балльная система оценивания. В настоящее время результаты экзамена переводятся в стандартные оценки — от двойки до пятёрки. В ведомстве уточнили, что внедрение 100-балльной системы станет целесообразным в рамках регламентации вопроса приёма на образовательные программы СПО по аналогии с поступлением в вузы по результатам ЕГЭ.