Москва, 26 декабря, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Певица Анна Седокова рассказала, что ещё находится в больнице после смерти бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом она сообщила 25 декабря на своей странице в социальной сети.

Юрий Ядров Анна Седокова

«Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжёлый период. Я всё ещё в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше», — написала певица.

Седокова рассказала, что скорбит и ей тяжело осознавать, что она больше не увидит бывшего супруга. Певица призналась умершему экс-супругу в вечной любви и добавила, что сейчас она вместе с сестрой и матерью Тиммы участвует в организации похорон и прощания с ним всех близких и друзей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тело баскетболиста Яниса Тиммы доставили в Латвию, прощание со спортсменом пройдёт 27 декабря в Рижском крематории. Об этом сообщила его сестра Лелде Жандецка в соцсетях.

О гибели Тиммы стало известно 17 декабря. По некоторым данным, 16 декабря Тимма безуспешно пытался встретиться с бывшей женой Анной Седоковой, желая поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, чтобы совершить суицид. Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод с Анной. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Друг баскетболиста Гатис Лининьш обращался за финансовой помощью для перевозки тела Тиммы в Латвию, так как у его близких не было на это средств.

Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её семилетнего сына от информации о трагедии.