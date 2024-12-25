Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 26 декабря, 2024, 00:28 — ИА Регнум. В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области ставший жертвой украинских мошенников мужчина въехал в двери военкомата и поджёг автомобиль. Об этом вечером 25 декабря сообщил глава города Алексей Соколов.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

«Сегодня вечером в здание «военного комиссариата» в Гусь-Хрустальном врезался автомобиль. Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджёг автомобиль», — написал глава города в Telegram-канале.

Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возгорание, отметил Соколов. На месте происшествия работают спецслужбы. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Он начал давать показания.

Вместе с этим Соколов призвал горожан внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря пенсионер кинул бутылку с коктейлем Молотова под автомобиль полиции, припаркованный возле здания ОВД «Арбат» в центре Москвы. 65-летнего злоумышленника сразу задержали. О пострадавших не сообщалось.

22 декабря в Петушках Владимирской области школьная учительница попыталась поджечь отдел полиции, бросив в здание коктейль Молотова. Женщину задержали на месте. По её словам, она отдала аферистам 1,5 млн рублей, после чего злоумышленники предложили ей вернуть деньги, если она устроит поджог.