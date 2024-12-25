Баку, 25 декабря, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Тела погибших пассажиров и членов экипажа разбившегося самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines будут доставлены в ближайшее время в Азербайджан. Об этом говорится в совместном сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Azerbaijan Airlines.

Global Look Press/Isa Tazhenbayev/XinHua

«Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс. При этом, как поясняется в заявлении, транспортировка пострадавших будет возможна только после разрешения врачей.

Как передавало ИА Регнум, Embraer 190 следовал из Баку в Грозный. Аэропорт столицы Чечни не принял лайнер из-за плохих метеоусловий, и воздушное судно было направлено в Махачкалу. Затем его перенаправили в аэропорт Актау, вблизи которого самолёт потерпел крушение. По предварительным данным, из находившихся на борту 67 человек, включая пяти членов экипажа, 38 погибли и 29 выжили. На борту, согласно спискам, находились 16 россиян, девять из которых были госпитализированы. Все члены экипажа разбившегося самолёта являются гражданами Азербайджана. Оба пилота, до последнего момента пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. Живы остались два бортпроводника.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что выжившие в авиакатастрофе гражданка России и её 11-летняя дочь находятся в тяжёлом состоянии.

В Казахстане началось расследование авиапроисшествия. Главный транспортный прокурор республики Тимур Сулейменов сообщил, что на месте крушения Embraer E190 обнаружен бортовой самописец.