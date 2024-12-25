Баку, 25 декабря, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Решение об отмене всех авиарейсов из из Баку в Грозный и Махачкалу приняла авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) после авиакатастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба перевозчика.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что полёты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что приложение для наблюдения за самолётами в режиме реального времени Flightradar24 восстановило маршрут движения лайнера Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося утром 25 декабря в казахстанском Актау.

Утром 25 декабря Embraer E190 вылетел из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Аэропорт Грозного не принял самолёт из-за плохих метеоусловий. Борт направили в Махачкалу, а затем в Актау, где он разбился при подлёте к воздушной гавани.

В результате крушения авиалайнера погибли 38 человек, 29 — госпитализированы, из них 11 в тяжёлом состоянии. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что выжившие в авиакатастрофе гражданка России и её 11-летняя дочь находятся в тяжёлом состоянии.

В Казахстане началось расследование авиапроисшествия. Главный транспортный прокурор республики Тимур Сулейменов сообщил, что на месте крушения Embraer E190 обнаружен бортовой самописец.