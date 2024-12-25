Баку, 25 декабря, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Капитан потерпевшего крушение пассажирского самолёта Embraer 190 Игорь Кшнякин налетал более 15 тыс. часов, из них около 11,2 тыс. в должности капитана. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин… налетал более 15 тысяч часов, из них около 11,2 тысячи часов в должности капитана», — говорится в сообщении.

Пресс-служба компании добавила, что общее количество посадок потерпевшего крушение судна составило 9 949, а общее время полёта — 15 257 часов. Кроме того, по утверждению авиакомпании, последний полный технический осмотр воздушное судно проходило 18 октября 2024 года, после чего самолёт налетал 671 час.

Как передавало ИА Регнум, Embraer 190 следовал из Баку в Грозный. Аэропорт столицы Чечни не принял лайнер из-за плохих метеоусловий, и воздушное судно было направлено в Махачкалу. Затем его перенаправили в аэропорт Актау, вблизи которого самолёт потерпел крушение.

По предварительным данным, из находившихся на борту 67 человек, включая пяти членов экипажа, 38 погибли и 29 выжили. На борту, согласно спискам, находились 16 россиян, девять из которых были госпитализированы.

Все члены экипажа разбившегося самолёта являются гражданами Азербайджана. Оба пилота, до последнего момента пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. Живы остались два бортпроводника.

Главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с ИА Регнум отметил, что появившиеся в интернете кадры с отверстиями на хвостовой части лайнера не говорят о возможной атаке на борт. Судя по видео, самолёт заходил на посадку без характерных для обстрела повреждений. Вероятно, получил повреждение двигатель самолёта. Не исключено, что это произошло из-за столкновения с птицами.