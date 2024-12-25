Берлин, 25 декабря, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Покинувшие Украину мужчины призывного возраста не собираются возвращаться и защищать коррумпированный киевский режим, считая страну «тюрьмой». Об этом нелегально находящиеся в Германии украинские мужчины рассказали немецкому телеканалу NTV.

Unsplash

«Закрытые границы превратили Украину в тюрьму для мужчин», — заявил в беседе с телеканалом 23-летний Богдан Хорольский.

По его словам, в защите коррумпированной системы, выстроенной на Украине, нет никакого смысла. Он добавил, что многие украинские мужчины вынуждены принимать участие в боевых действиях по принуждению, а не ради цели.

В свою очередь 32-летний Сергей Жгорольский заявил телеканалу, что на Украине правительство и олигархи «владеют всем, а люди — ничем».

«Они хватают людей и отправляют их на войну. Это рабство», — добавил он.

Оба собеседника подтвердили телеканалу своё намерение не возвращаться на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря главный специалист отдела центрального управления военного образования и науки генштаба ВСУ Алексей Дудка сообщил, что на Украине появится должность инспектора военного учёта на предприятиях для повышения качества мобилизации.

Помимо этого, на Украине сотрудники ТЦК начали так называемую такси-мобилизацию. Утверждается, что мужчин отлавливают, когда те выходят из машин такси. Предполагается, что военкомов о потенциальном кандидате в украинскую армию предупреждают сами таксисты.

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря не исключил вероятности снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Это не изменит ситуацию на поле боя, но будет преступлением киевского режима, подчеркнул глава государства.