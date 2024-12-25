Москва, 25 декабря, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Солист Большого театра Василий Соколов получил химический ожог ротовой полости, когда пил бутилированную воду, купленную в театральном буфете. Об этом 25 декабря сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на переписку коллег артиста в общем чате мессенджера.

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«В ближайшие пару дней лучше воздержаться от покупки бутилированной воды в буфете <…> Артист купил воду, там оказалась то ли кислота, то ли растворитель. В общем, химический ожог ротовой полости», — написал один из участников чата.

Сообщается, что Соколов сразу, как начал пить, почувствовал дискомфорт и выплюнул жидкость. В настоящее время он себя чувствует хорошо. Он отказался комментировать происшествие СМИ. Труппа также не рассказывает об этом. В пресс-службе журналистам заявили, что не знают об инциденте.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября артист балета Роман Волков пострадал во время репетиции гладиаторского боя. Он неудачно подставил руку под бутафорский меч и получил перелом фаланги пальца и ушиб. Актёр обратился за помощью в больницу, медики после осмотра отпустили его в удовлетворительном состоянии.

Актёра Алексея Бардукова в июне госпитализировали в московскую больницу с подозрением на ботулизм. Ему стал плохо после того, как он поел дома готовую еду. Артисту пришлось некоторое время провести в стационаре.