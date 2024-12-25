Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Приложение для наблюдения за самолётами в режиме реального времени Flighradar24 восстановило маршрут движения Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося утром 25 декабря в казахстанском Актау. Данные опубликованы в соцсети Х.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

Восстановленная траектория полёта свидетельствует о том, что после неудачной попытки сесть в Грозном авиалайнер направился сразу в сторону Актау. При этом с 7:37 до 7:40 мск происходило искажение построения траектории из-за глушения GPS и подмены данных.

Ранее данные Flighradar24 по полёту Embraer E190 были поделены на два рейса.

В первом устойчивый сигнал самолёта обрывался в момент подлёта к Махачкале. После этого маршрут самолёта прокладывался пунктиром и в районе Владикавказа маршрут обрывался.

Второй «рейс» начинался над Каспийским морем в 9:07 мск и заканчивался рядом с Актау, где авиалайнер разбился.

Как сообщало ИА Регнум, утром Embraer 190 вылетел из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Аэропорт Грозного не принял самолёт из-за плохих метеоусловий. Борт направили в Махачкалу, а затем — в Актау, где он разбился при подлёте к воздушной гавани.

В результате крушения авиалайнеры погибли 38 человек, 29 — выжили. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что выжившие в авиакатастрофе гражданка России и её 11-летняя дочь находятся в тяжёлом состоянии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937805" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пилоты упавшего в Актау самолёта до последнего пытались набрать высоту. Данные радаров

В Казахстане началось расследование аивапроисшествия. Главный транспортный прокурор республики Тимур Сулейменов сообщил, что на месте крушения Embraer 190 обнаружен бортовой самописец.