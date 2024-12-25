Москва, 25 декабря, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Подтверждено российское гражданство пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском Актау россиянки и её 11-летней дочери, они находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 25 декабря сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Состояние девочки тяжёлое, но стабильное. Состояние мамы врачи оценивают как крайне тяжёлое», — написала она в Telegram-канале.

С отцом девочки и другими родственниками связались. При необходимости будет оказана помощь, отметила Львова-Белова. Она также выразила соболезнования родными и близких погибших.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря в аэропорту Актау упал пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он летел из Баку в Грозный. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что погибли 38 человек. Тела обгорели из-за пожара, для их идентификации потребуется провести ряд экспертиз.

МЧС Казахстана сообщило о госпитализации 29 человек, пострадавших в катастрофе. В том числе в больницы отправили девять российских граждан. Также серьёзная медицинская помощь потребовалась 15 гражданам Азербайджана и троим гражданам Киргизии. Гражданство ещё двоих пока не установили.

Для эвакуации пострадавших россиян в Актау прибыл спецборт МЧС РФ. На нём также прилетели медики. Самолёт оснащён специальными модулями для перевозки. На родину отправят тех, чьё состояние допускает транспортировку.